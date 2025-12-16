Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantı tarihinin 18 Aralık Perşembe olarak belirlendiğini duyurdu.
İlk Toplantı 12 Aralık’ta Yapılmıştı
Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin 12 Aralık’ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıyla başladığını hatırlattı. Sürecin, işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte sosyal diyalog çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.
“Sendikalarla İstişare Süreci Devam Edecek”
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, sendikalarla görüşmelerin süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım. Mutlaka istişarede bulunacağız.”
Bakanlık yetkilileri, asgari ücretin belirlenme sürecinde çalışanların ve işverenlerin beklentilerinin dikkate alınacağını ifade ediyor.