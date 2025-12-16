Son günlerde kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan bahis faaliyetleri için kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor. Özellikle reşit olmayan bireyler arasında bahis kullanımının arttığına yönelik tespitler, süreci hızlandırdı.

Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortak bir teknik çalışma yürütülüyor.

Bahis Reklamları Yasaklanacak

Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan kanun teklifiyle birlikte bahis reklamları tamamen yasaklanacak.

Bu düzenlemeyle; bahis reklamları, alkol ve sigarada uygulanan reklam yasağı kapsamına alınacak.

Böylece bahis içeriklerinin televizyon, dijital platformlar ve sosyal medyada tanıtımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

15–18 Yaş Arasına Bahis Erişimi Engellenecek

Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer başlık ise çocukların korunması olacak. Yeni düzenlemeyle;

15–18 yaş arasındaki çocukların bahis sitelerine ve uygulamalarına erişiminin engellenmesi

Dijital denetimlerin artırılması

Ailelerin korunmasına yönelik ek önlemler

gündeme gelecek.

Aynı Teklifte Doğum İzni Düzenlemesi de Var

Hazırlanan kanun teklifinin yalnızca bahisle sınırlı olmadığı öğrenildi. Teklifte ayrıca;

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

Bu yönüyle teklif, hem sosyal politikalar hem de toplumsal koruma başlıklarını birlikte ele alacak.