Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ilçede faaliyet gösteren iş yerinde fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçunun işlendiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi V.E, iş yeri müdürü S.E. ile pansiyon çalışanları Y.Y. ve S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.E, Y.Y. ile S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, müdür S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.