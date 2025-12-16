Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, ev fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Merkez Bankası verilerine göre endeks 204,2 seviyesine çıktı.

Ev fiyatları son bir yılda yüzde 31,4 arttı. Ancak aynı dönemde enflasyon da yüksek seyrettiği için, bu artış reel olarak sadece yüzde 0,3 oldu.

Üç Büyükşehirde Durum

Kasım ayında ev fiyatları üç büyük şehirde de artış gösterdi. Özellikle Ankara, ev fiyatlarının en hızlı arttığı büyükşehir oldu:

İstanbul: %2,5 yıllık artışta %31,7

Ankara: %3 yıllık artışta %37,9

İzmir: %2,4 yıllık artışta %31,6

Hangi Bölgede Ev Fiyatları Daha Çok Arttı?

Merkez Bankası verilerine göre;

En yüksek artış (%40,1):

En düşük artış (%21,9):

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Uzmanlara göre deprem bölgesinde konut üretiminin artması ve alım gücündeki zorluklar, fiyatların daha yavaş yükselmesine neden oldu.

Kahramanmaraş’ta Ev Fiyatlarında Son Durum

Merkez Bankası’nın açıkladığı kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Kahramanmaraş’ta ev fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, Kahramanmaraş’ın da içinde yer aldığı Hatay–Kahramanmaraş–Osmaniye bölgesinde, Türkiye genelinde ev fiyatlarının en yavaş arttığı bölgeler arasında yer aldığını gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre bu bölgede konut fiyatları son bir yılda yüzde 21,9 arttı. Ancak enflasyon dikkate alındığında, bu artış reel olarak oldukça sınırlı kaldı.

Deprem Bölgesi Olmasının Etkisi

Uzmanlara göre Kahramanmaraş’ta konut fiyatlarının Türkiye ortalamasının altında artmasının başlıca nedenleri şunlar:

Deprem sonrası TOKİ ve kalıcı konut üretiminin hızlanması

Arzın artması

Vatandaşın alım gücünün zayıflaması

Geçici barınma çözümlerinin devam etmesi

Bu durum, fiyatların daha hızlı yükselmesini frenliyor. Merkez Bankası verileri, şehirde konut piyasasının yüksek kazançtan çok temkinli bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.