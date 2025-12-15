Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından özel gereksinimli bireylerin öncelikli gruplar arasında yer aldığını vurgulayarak, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bu anlayışın somut bir örneği olduğunu ifade etti.

KATRE Vakfı Başkanı Muhammet Mehmet Coşkun ise proje kapsamında Hollanda’dan temin edilen akülü tekerlekli sandalyelerin, depremden etkilenen Kahramanmaraş ve çevre ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Yardım Gönüllüsü Önder Erdoğan da organizasyonun, özel gereksinimli bireylerin hayata daha güçlü tutunmalarına katkı sağladığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.