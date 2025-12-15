Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.