Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletinin üzerine yatarak ilerlediği anlar yer aldı. Trafikte adeta ölümle burun buruna gelen sürücünün bu tehlikeli hareketi, diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi. Olası bir kazanın an meselesi olduğu anlar kameralara yansıdı.

Yine aynı yol üzerinde kaydedilen başka görüntülerde ise 3 aracın yan yana ilerleyerek yolu tamamen kapattığı iddia edildi. Trafiğin akışını engelleyen bu sorumsuz davranış, arkadan gelen sürücülerin tepkisine neden oldu.

Yine aynı araçta bulunan yolcunun camdan dışarı çıkarak video çektiği anlar dikkat çekti. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan bu davranış, sosyal medyada da yoğun eleştiri aldı.

Vatandaşlar, Önsen yolunda sık sık benzer görüntülerin yaşandığını belirterek denetimlerin artırılmasını isterken, yetkilileri daha sıkı önlem almaya davet etti.