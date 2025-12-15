Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz’ın dün oynanan Göztepe karşılaşmasının ardından istifa kararını netleştirdiği belirtildi. Genç teknik adamın daha önce iki maç sonra görevi bırakacağını açıkladığı, ancak yaptığı değerlendirme sonucunda istifasını hemen sunmanın daha doğru olacağını yönetime ilettiği ifade edildi.

Kulüpten Resmi Açıklama ve Teşekkür

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Gaziantep FK’da Yeni Teknik Direktör Kim Olacak?

Burak Yılmaz’ın istifasının ardından Gaziantep FK’da yeni teknik direktör arayışı gündeme geldi. Yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği ve takımın sezonun kalan bölümünde kime emanet edileceği merakla bekleniyor.

Kulüp cephesinde teknik direktör değişikliğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.