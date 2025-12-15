İlk kaza, gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre 46 ACH 797 plakalı otomobili kullanan M.R.G., aşırı hız yaparak makas attığı sırada orta şeritte seyir halinde bulunan E.O. yönetimindeki 46 AFZ 974 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bu kez sağ şeritte park halinde bulunan ve içerisinde B.Ş.’nin olduğu 46 AND 282 plakalı araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada sürücü M.R.G. ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.



İkinci kaza ise sabah saatlerinde Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CNM 602 plakalı Ford otomobili kullanan T.Ç.nin iddiaya göre kontrolsüz şekilde kavşağa çıkması sonucu ana yolda seyir halinde bulunan H.K. yönetimindeki EH 46 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan Ford Fiesta’nın sürücüsü T.Ç. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yürükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.