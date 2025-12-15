Son dönemde dans performanslarıyla sosyal medyada gündem olan Manifest müzik grubu üyeleri hakkında açılan davada karar açıklandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyelerinin her biri için 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Adli Kontrol Kaldırıldı

Mahkeme ayrıca, yargılama sürecinde uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Böylece grup üyeleri üzerindeki adli kısıtlamalar sona erdi.

Manifest Müzik Grubu Üyeleri Kimler?

Manifest grubunda yer alan üyeler şu isimlerden oluşuyor:

Sueda Uluca

Hilal Yelekçi

Lidya Pınar

Zeynep Oktay

Mina Solak

Esin Bahat

İddianamede Dans Figürleri Suç Unsuru Sayıldı

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Manifest grubu üyelerinin sergilediği bazı dans figürlerinin “hayasızca hareketler” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İddianamede;

Dansların edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıdığı,

Cinsel nitelik barındırdığı,

Genel ahlak ve mahremiyet anlayışına zarar verdiği,

Çocuklar dahil olmak üzere geniş bir kitleye açık platformlarda yayıldığı

ifadelerine yer verildi.

Savcılık, bu gerekçelerle grup üyeleri hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kamuoyunda Yankı Uyandırdı

Manifest müzik grubuna verilen hapis cezası kararı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sanat ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.