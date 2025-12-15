Kahramanmaraş emlak sektörünün çatı kuruluşu TÜGEM'in yeni İl Başkanı Alp Eren Önal, görevi bir "ünvan değil, önemli bir sorumluluk" olarak gördüğünü vurguladı. Önal, özellikle yeniden yapılanma sürecindeki şehir için gayrimenkul sektörünün önemine dikkat çekerek, yeni dönem hedeflerini şu vurucu cümlelerle özetledi:

“Kahramanmaraş’ımız, yeniden yapılanma sürecinde gayrimenkul sektörünün sağlıklı ve güvenilir işlemesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bizler, mesleğini etik ilkelere bağlı şekilde icra eden emlak müşavirlerinin sesi olmak ve sektörümüzde güveni esas alan bir yapı oluşturmak için bu görevi üstlendik.”

"Yetkisizlerle Mücadele Önceliğimiz"

TÜGEM İl Başkanı Alp Eren Önal, sektördeki güven sorununu çözmek için atılacak adımları da netleştirdi. Önceliklerinin, mesleki eğitimleri artırmak ve yetki belgesi olmaksızın bu işi yapanlarla kararlılıkla mücadele etmek olduğunu belirtti.

Önal, hedeflerinin sadece üyelerini değil, tüm sektörü kapsadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Hedefimiz; vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla emlak danışmanlarından hizmet alabileceği, şeffaf ve sürdürülebilir bir emlak sektörü oluşturmaktır. TÜGEM olarak yalnızca üyelerimizin değil, tüm sektörün gelişimini önemsiyoruz.”

TÜGEM Kahramanmaraş İl Başkanlığı, yeni dönemde düzenleyeceği eğitim programları ve sektörel projelerle şehirdeki emlak piyasasına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.