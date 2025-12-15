Kahramanmaraş Afşin'de bulunan Koçovası Eşe ve Yusuf Gülkaynak İlkokulu’nda, öğrencilerin tasarruf bilincini erken yaşta kazanmalarını sağlamak ve yerli üretime yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında sınıflar, yerli ürünlerle süslenirken öğrenciler tasarrufun önemi, yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine katkısı ve bilinçli tüketim konularında bilgilendirildi. Öğretmenler tarafından yapılan anlatımlar ve uygulamalı etkinliklerle çocuklara tasarruf kültürü eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktarıldı.

Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri yerli ürünleri arkadaşlarıyla paylaşarak hem dayanışma duygusunu yaşadı hem de Türk malı kullanımının önemini pekiştirdi. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve çalışmalar da büyük beğeni topladı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren tasarruflu olmayı öğrenmelerini ve yerli üretime sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini belirtti.