Kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda suç ve suçlulara yönelik çok sayıda çalışma yapılırken, asayişten trafiğe, narkotikten göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi.

Trafikte Sıkı Denetim: 2 Bin 617 Cezai İşlem

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 17 bin 84 araç ile 1.119 motosiklet denetlendi. Alkol, okul servisi ve abartılı egzoz kontrollerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde 2.617 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 86 araç trafikten men edildi.

Narkotik Operasyonları: 44 Olay, 46 Şüpheli

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları kapsamında 44 olaya müdahale edilirken, 46 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 4,77 gram metamfetamin, 23,3 gram esrar, 81 adet ecstasy-captagon, 6,42 gram sentetik kannabinoid, 151,38 gram sentetik kannabinoid maddesi, 971 adet sentetik ecza ile 2 bin 920 TL para ele geçirildi.

Asayiş ve Kaçakçılıkta Çok Sayıda Yakalama

Asayiş birimlerinin uygulamalarında 464 şahıs sorgulandı, 94 aranan şahıs yakalandı ve 27 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 7 ruhsatsız tabanca, 61 tabanca fişeği ve 11 av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca şarjörü, 800 kutu makaron, 19 kaçak telefon, 59 tarihi eser, 1 av tüfeği ve 85 adet kaçak emtia ele geçirildi. Bu kapsamda 10 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele çalışmaları kapsamında 39 araç denetlendi, 1.925 şahıs sorgulandı. Yapılan işlemler sonrası 19 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.