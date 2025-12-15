Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği projelere kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik başlatılan ücretsiz deneme sınavlarının ikincisi gerçekleştirildi.

Gençlerin sınav sürecine daha donanımlı şekilde hazırlanmasını hedefleyen uygulama, şehir genelinde yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş koordinesinde düzenlenen deneme sınavları, 11 ilçede 70 farklı merkezde eş zamanlı olarak yapıldı.

Organizasyon kapsamında şehir genelinde toplam 10 bin üniversite adayı sınavlara katılarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde önemli bir deneyim yaşadı.

Tamamen ÖSYM formatına uygun şekilde ve alanında uzman ekipler tarafından hazırlanan deneme sınavları, öğrencilere gerçek sınav atmosferini birebir yaşama imkânı sundu.

Sınav sayesinde adaylar hem zaman yönetimi hem de sınav stresiyle başa çıkma konusunda kendilerini test etme fırsatı buldu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrenciler, bilgi düzeylerini ölçerek güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebildi.

Yıl boyunca sürdürülecek proje kapsamında toplam 30 adet Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı düzenlenecek.

Bu sayede üniversite adayları, düzenli aralıklarla deneme sınavlarına katılarak akademik gelişimlerini adım adım takip edebilecek ve hazırlık süreçlerini daha bilinçli şekilde yönlendirebilecek.

Deneme sınavına katılan gençler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerden Yusuf Alperen Ademoğlu, “Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği deneme sınavlarına katılıyorum. Gerçekten bizim için çok güzel bir deneyim oluyor” ifadelerini kullandı.

Barış Güler ise, “Farklı okullarda sınavlara girmek YKS için önemli bir deneyim oluyor. Denemeler çok kaliteli ve bize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan adaylardan Nermin Can da verilen desteğin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, “30 yaşındayım, liseden mezun oldum ve üniversiteye hazırlanıyorum. Beş çocuğum var. Bu güzel destek ve avantaj için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.