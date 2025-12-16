Gaziantep'in Şifa Deposu Beyran:

"TasteAtlas" adlı platformdaki "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesinde ikinci sırada gösterilen beyran, yörede yüzyıllardır şifa deposu olarak biliniyor.

Kuzu etinin yüksek ateşte yaklaşık 12 saat kaynatılmasının ardından pirinç, sarımsak, limon ve pul biberle zenginleştirilerek hazırlanan Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran, özellikle kış aylarında vücut direncini artıran şifa deposu olarak öne çıkıyor.

Çorba ve ana yemek olarak değerlendirilen beyran, özellikle soğuk havalarda Gaziantep mutfağının en çok tüketilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Maraş Usulü Kelle Paça

Kelle paça, kış aylarında Türkiye’nin birçok bölgesinde tüketilen besleyici bir çorbadır. Maraş usulü kelle paça ise klasik kelle paçadan kullanılan et, pişirme tekniği ve baharat yapısıyla ayrılır.

Maraş usulünde yerel besi kuzu eti tercih edilir; etler daha özenli ve kademeli şekilde haşlanıp kemiklerinden süzülür. Bu sayede çorba daha berrak, daha hafif ama aroması güçlü bir yapıya kavuşur.

Klasik kelle paçada sirke ve sarımsak öne çıkarken, Maraş usulünde Maraş biberi, kırmızı toz biber, nane ve kimyon belirgin bir lezzet oluşturur. Sunumda ise eritilmiş tereyağı ve baharatlarla servis edilerek hem görsellik hem aroma zenginleştirilir.

Hatta bazı bölgelerde tarhana ve kuruyemişle de servis edilir.



Sonuç olarak Maraş usulü kelle paça, klasiğe göre daha baharatlı, akışkan ve karakteristik, aynı zamanda hafif ve besleyici bir lezzet sunar.