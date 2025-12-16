Aksu TV ekranlarında yayınlanan programda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede yürütülen hizmetleri ve geleceğe yönelik hedefleri detaylarıyla anlattı. Program boyunca Başkan Toptaş, altyapı ve üstyapı çalışmaları, sosyal donatılar, yeşil alan projeleri ve kentsel gelişim yatırımları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Onikişubat’ın daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Toptaş, devam eden projelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında da kamuoyunu bilgilendirdi.

Toptaş, ilçenin gelişimi adına yürütülen hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla planlandığını belirterek, Onikişubat’ın her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.