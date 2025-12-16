Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Birol Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, mesleki ve teknik eğitimin sektörle bütünleşik bir yapıda ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Millî Eğitim Bakanlığı olarak mesleki ve teknik eğitimi; üretimle, istihdamla ve sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkilendiren bir anlayışla yürütüyoruz. MESS Eğitim Vakfı ile gerçekleştirilen bu iş birliği, okul-sektör bütünleşmesini güçlendiren örnek bir uygulamadır. Bugün ödüllendirilen öğrencilerimiz, sahaya dayalı eğitim politikalarımızın somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Eğitim ile sanayiyi buluşturan bu iş birliğinin önemine dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Millî Eğitim Bakanlığımız ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Eğitim Vakfı arasındaki bu kıymetli iş birliği kapsamında düzenlenen ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İlimizde mesleki ve teknik eğitim alanında 59 eğitim kurumunda 31 bin 567 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise öğrenci sayımız bir yıl içerisinde yüzde 23,8 artışla 13 bin 295’e ulaşmıştır. Gelişen sanayi yapısıyla önemli bir potansiyele sahip olan Kahramanmaraş’ta, mesleki eğitimin güçlenmesi üretim ve istihdama doğrudan katkı sunmaktadır. Bu anlamlı iş birliği dolayısıyla MESS Eğitim Vakfı’na teşekkür ediyor, öğretmenlerimizi ve başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Birol Korkmaz ise mesleki eğitimin sanayinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak:

“Sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamanın yolu, güçlü bir mesleki eğitimden geçmektedir. MESS Eğitim Vakfı olarak, gençlerimizin mesleki becerilerini geliştiren ve onları üretimle buluşturan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Protokol kapsamında; Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında 10, 11 ve 12’nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasından, her okulun ilgili alanlardaki en başarılı öğrencileri ödüllendirildi.

Bu kapsamda, il genelindeki Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan toplam 45 öğrenciye, MESS Eğitim Vakfı tarafından tam altın hediye edildi.