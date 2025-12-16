Bölgenin öncü sağlık kuruluşlarından biri olan hastane, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Zeynel Abidin Özdil’i bünyesine katarak sağlık hizmetlerindeki iddiasını bir adım daha ileri taşıdı.

Alanında deneyimi ve hasta odaklı yaklaşımıyla tanınan Op. Dr. Zeynel Abidin Özdil, Özel Megapark Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Özdil, kadın hastalıkları ve doğum alanında modern tıbbi yöntemlerle, anne adayları ve tüm kadın hastalar için kapsamlı sağlık hizmeti sunacak.

Hasta memnuniyetini ön planda tutan anlayışı ve güçlü hekim kadrosuyla dikkat çeken Özel Megapark Hastanesi yetkilileri, yeni uzman hekimin katılımıyla birlikte bölge halkına daha nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlıkta kalite ve güveni ilke edinen Özel Megapark Hastanesi, uzman hekim kadrosunu genişleterek Kahramanmaraş’ta sağlık sektöründeki öncü konumunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.