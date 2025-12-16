Beyninde tümör tespit edilerek ameliyat geçiren ve futbola olan tutkusu ile tanınan, “Rafa Silva” lakaplı küçük sporcu Mehmet Emin Çiğdem, verdiği zorlu yaşam mücadelesini yeşil sahada attığı golle taçlandırdı.

Tedavi sürecinin ardından futbola yeniden dönme hayali kuran Mehmet Emin için Kurtuluş Futbolspor tarafından özel olarak lisans çıkarıldı. Genç sporcunun sahalara dönüşü, Kahramanmaraş U14 Ligi’nde Maraşspor ile oynanan karşılaşmada gerçekleşti. Kurtuluş Futbolspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ümit Baran, örnek bir davranış sergileyerek Mehmet Emin’i oyuna dahil etti.

Karşılaşmaya girer girmez büyük bir heyecan yaşayan genç futbolcu, kendisine tanınan bu özel anı en güzel şekilde değerlendirerek fileleri havalandırdı. Attığı golün ardından sahada yaşanan duygu dolu anlar, tribünlerdeki futbolseverleri, takım arkadaşlarını ve yedek kulübelerini derinden etkiledi.

Mehmet Emin’in golü, sadece skoru değil, izleyen herkesin kalbini de değiştirdi. Yaşanan bu anlamlı an, futbolun yalnızca bir oyun olmadığını; umut, azim ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin en güzel sembollerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.