Kalın, yaptığı açıklamada düzenlemenin uygulamada bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Vergi sisteminin adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasının önemine dikkat çeken Kalın, uzun süredir desteklenen gerçek usule geçiş hedefinin bu tebliğle birlikte yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Yeni düzenleme kapsamında, gerçek usulde vergilendirilecek bazı mükelleflerin defter işlemlerinin esnaf odaları veya birlikler aracılığıyla yürütülebilecek olmasının uygulamada farklı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Muhasebe, raporlama ve beyanname süreçlerinin uzmanlık gerektiren alanlar olduğunu vurgulayan Kalın, bu süreçlerin sağlıklı yürütülmesinin hem mükellefler hem de kamu maliyesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Düzenlemenin, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve mali disiplinin korunması hedefleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

SMMMO olarak amaçlarının, meslek mensuplarının birikimini ve tecrübesini vergi sistemine en doğru şekilde katkı sunacak biçimde değerlendirmek olduğunu belirten Kalın, ilgili tebliğin uygulama sonuçlarının yakından takip edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasının yerinde olacağını söyledi.