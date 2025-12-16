Etkinlikte, öğrencilerin meslek seçimi sürecine katkı sağlamak ve denizcilik alanında farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Sahil Güvenlik personeli tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevleri, denizlerimizin korunması, deniz kirliliğiyle mücadele, deniz güvenliği ve Deniz Kuvvetleri ile olan iş birliği hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, mesleğin tanıtımının yanı sıra öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Okul yönetimi, öğrencilerin farklı meslek gruplarını yakından tanımasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin gençlerin geleceğe daha bilinçli hazırlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.