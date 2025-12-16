Bu çerçevede Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göksun Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Göksun–Kayseri kara yolu uygulama noktasında kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamada araçların lastik uygunlukları kontrol edilirken, sürücülere emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ile kış şartlarında güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimler sırasında trafik ekiplerinin uyarı ve bilgilendirmelerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden sürücüler, yapılan uygulamaların trafik güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Yetkililer, özellikle kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği ve emniyet kemeri denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.