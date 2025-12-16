Deneyimli spor spikeri Serdar Bursalı’nın enerjik sunumu ve akıcı anlatımıyla ekrana gelen program, yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Programın bu haftaki konuğu, Kahramanmaraş AKEDAŞ İstiklal Spor Kulübü Başkanı A. Gaffar Akarca oldu. Samimi ve içten açıklamalarda bulunan Başkan Akarca, geride kalan karşılaşmaları ayrıntılı şekilde değerlendirerek takımın son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sahada ortaya konan mücadele gücüne dikkat çeken Akarca, futbolcuların gösterdiği özverinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Teknik ekibin çalışmalarına da değinen Başkan Akarca, takımın disiplinli bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

Önlerinde oynanacak karşılaşmalar için hazırlıkların titizlikle sürdüğünü ifade eden Başkan Akarca, hedeflerden sapmadan ilerlediklerini belirterek,

“Hedeflerimiz doğrultusunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Takım olarak önümüzdeki maçlara hazırız." dedi.

Program, spor kamuoyunda merak edilen birçok konunun ele alınması ve İstiklal Spor’un geleceğine dair verilen mesajlarla izleyicilerden tam not aldı.