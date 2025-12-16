📅 Gün Gün Kahramanmaraş Hava Tahmini
17 Aralık Çarşamba
Hava: Az bulutlu
En düşük: 1°C
En yüksek: 14°C
Güne serin başlanacak, öğle saatlerinde hava ısınacak.
18 Aralık Perşembe
Hava: Az bulutlu
En düşük: 3°C
En yüksek: 16°C
Gün içinde ılıman, akşam saatlerinde ise soğuk hissedilecek.
19 Aralık Cuma
Hava: Az bulutlu
En düşük: 4°C
En yüksek: 16°C
Nem oranının düşmesiyle birlikte hava daha kuru olacak.
20 Aralık Cumartesi
Hava: Parçalı bulutlu
En düşük: 4°C
En yüksek: 16°C
Gün boyunca parçalı bulutlar etkili olacak.
21 Aralık Pazar
Hava: Parçalı bulutlu
En düşük: 5°C
En yüksek: 11°C
Haftanın en serin günü olması bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle gece sıcaklıklarının sıfıra yaklaşması nedeniyle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyarıyor. Sürücülerin erken saatlerde daha dikkatli olması, vatandaşların ise kalın giyinmesi öneriliyor.