📅 Gün Gün Kahramanmaraş Hava Tahmini

17 Aralık Çarşamba

Hava: Az bulutlu

En düşük: 1°C

En yüksek: 14°C

Güne serin başlanacak, öğle saatlerinde hava ısınacak.

18 Aralık Perşembe

Hava: Az bulutlu

En düşük: 3°C

En yüksek: 16°C

Gün içinde ılıman, akşam saatlerinde ise soğuk hissedilecek.

19 Aralık Cuma

Hava: Az bulutlu

En düşük: 4°C

En yüksek: 16°C

Nem oranının düşmesiyle birlikte hava daha kuru olacak.

20 Aralık Cumartesi

Hava: Parçalı bulutlu

En düşük: 4°C

En yüksek: 16°C

Gün boyunca parçalı bulutlar etkili olacak.

21 Aralık Pazar

Hava: Parçalı bulutlu

En düşük: 5°C

En yüksek: 11°C

Haftanın en serin günü olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle gece sıcaklıklarının sıfıra yaklaşması nedeniyle sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyarıyor. Sürücülerin erken saatlerde daha dikkatli olması, vatandaşların ise kalın giyinmesi öneriliyor.