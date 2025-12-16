Futbolda Nesine 2. Lig mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Kritik karşılaşmalar, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Takımlar hem zirve yarışında avantaj sağlamak hem de alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya mutlak puan parolasıyla çıkacak.

Bu kapsamda Kahramanmaraş İstiklalspor ile Ankara Demirspor deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17 Aralık Çarşamba günü saat 13'de başlayacak. Serkan Pınar'ın düdük çalacağı karşılaşma Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Kahramanmaraş İstiklalspor - Ankara Demirspor Maçı Canlı Yayın Linki: