Yalova’da şarkıcı Güllü’nün yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosyada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlu Yeniden İfadeye Çağrıldı

Tuğyan Gülter’in tutuklanmasının ardından dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce savcılığa ifade veren Tuğberk Yağız Gülter, kardeşinin tutuklanmasının ardından yeniden ifadeye çağrıldı. Savcılığın, olayla ilgili çelişkileri ve iddiaları netleştirmek amacıyla ek ifade aldığı öğrenildi.

Tanık İfadesi İddiası Dosyada Yer Aldı

Soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülen bir diğer iddiaya göre, Sultan Nur Ulu’nun, savcılık ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” dediği ileri sürüldü. Ulu’nun ifadesinde, Tuğyan’ın tehditlerinden korktuğu ve “İkimiz de yanarız” sözleri nedeniyle uzun süre sustuğunu belirttiği iddia edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tüm tanık ifadeleri, deliller ve kamera kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Olayın kesin nedenine ilişkin resmi açıklamanın, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılması bekleniyor.