İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya ve bağlantılı şirketler hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın;

7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

iddialarını kapsadığı belirtildi. Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

MASAK Raporları İnceleme Altında

Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları doğrultusunda şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit giriş-çıkışlarının tespit edildiği ifade edildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, yurt dışına yönelik yoğun SWIFT transferleri bulunduğu ve bazı yabancı şirketlere yüklü miktarda para aktarıldığı kaydedildi.

İncelemelerde, Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin bu para hareketlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bilgileri bulunduğu aktarıldı.

GAİN Medya’daki Hisse Devri ve Yüklü Para Girişi

Savcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesi, 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındı.

Bu devir öncesi ve sonrasında;

310 milyon TL nakit ,

88 milyon TL EFT/havale ,

1 milyon dolar döviz transferi

olmak üzere şirkete yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 29 Kasım 2024’te şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı bildirildi.

Ticari Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemler

Açıklamada, sermaye artışının büyük bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla yapıldığı, şirket finansmanının ise yüksek tutarlı nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı vurgulandı.

Savcılık, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti.

Organize Finansal Yapı Şüphesi

Soruşturma kapsamında, Anahat Medya AŞ’nin GAİN Medya’yı 450 milyon TL bedelle devraldığı, ardından kısa süre içinde yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL’lik EFT ve havale işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerin, hesaplara yatırılan yüklü nakit paralarla finanse edildiği ve kısa sürede GAİN Medya’ya aktarıldığı tespit edildi.

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, savcılık suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine vardı.

3 Gözaltı 7 Şirkete TMSF Ataması

Elde edilen deliller doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Mahkeme kararıyla TMSF tarafından görevlendirilen şirketler şunlar oldu:

GAİN Medya AŞ

GAİN Studio Prodüksiyon AŞ

GAİN Shorts Medya AŞ

Anahat Holding AŞ

Anahat Medya AŞ

3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ

Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

Gain Medya Kimin? Kurucusu ve Sahibi Kim?

Kurucu Gözde Akpınar olan GAİN Medya 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alındı. Satın alma ile birlikte platformun sahibi Anahat Holding olurken, Selahattin Aydın GAİN Medya’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı. GAİN Medya daha önce Beyn Danışmanlık ve Rams Türkiye Grubu bünyesinde faaliyet göstermişti.

Anahat Holding A.Ş. Kime Ait?

Anahat Holding A.Ş.’nin sahibi Selahattin Aydın’dır. Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösterirken medya alanındaki en dikkat çekici yatırımı GAİN Medya oldu.