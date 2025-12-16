KOM ekiplerince 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; farklı markalarda 4 adet cep telefonu ile 85 adet gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Ele geçirilen emtialar arasında bluetooth kulaklık, şarj aleti ve şarj kablosu bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin 15 Aralık 2025 tarihinde yaptığı bir diğer operasyonda ise farklı markalarda 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olaylarla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.