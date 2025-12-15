Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 8-14 Aralık'ta çalışma yapıldı.

Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 82 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.