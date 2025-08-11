Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’nın Seyhan ilçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan dayı, yeğenini caddede beyzbol sopasıyla darp etti. Saldırıda yaralanan Mehmet A. (38), başından aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı.

Saldırı Anı Kamerada

Olay, 9 Ağustos’ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., dedesinden kalan yaklaşık 300 dönümlük tarlanın paylaşımı konusunda annesi ile dayıları arasında süren miras kavgası yüzünden dayısı M.A. (58) ile uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.A.’nın arkasından yaklaştığı yeğenine beyzbol sopasıyla art arda vurduğu, yere düşmesine rağmen saldırıya devam ettiği görüldü.

15 Dikiş Atıldı, Şikâyetçi Oldu

Kafasına aldığı darbelerle yaralanan Mehmet A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet A., polis merkezine giderek dayısından şikâyetçi oldu.

Başında 15 dikiş olduğunu belirten Mehmet A., “Dayımın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Çalışamıyorum, hayatım tehlikede. Yüz yüze gelseydik bana tokat atsa bile karşılık vermezdim ama haince arkamdan vurdu” dedi.

Zanlı Aranıyor

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.