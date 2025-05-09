ADANA (AA) - Adana'da narkotik ekiplerince okulların çevresinde yapılan denetimlerde 43 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Mayıs'ta kentteki okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında şüpheli görülen kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 122,86 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar ve 22 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, 43 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.