Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen Suriyeli Abdurrahman B. (33) Şehitduran Mahallesi'nde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, darbedilen çocuğun 8 yaşında olduğu, gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA