Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.A, müşteki annesi D.A. ile diğer müşteki E.C. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 2 Eylül 2025'te Kocavezir Mahallesi'ndeki 2 katlı evde sanık ile annesi D.A'nın para meselesi nedeniyle tartıştığını, bu sırada üst katta oturan komşuları E.C'nin de aşağı kata inerek olaya müdahil olduğunu belirtti.

A.A'nın kavgayı ayırmak isteyen komşusu E.C. ile annesi D.A'yı bıçakla yaraladığını ifade eden savcı, sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık A.A. olay tarihinde uyuşturucu madde kullandığını öne sürerek, "Pişmanım. Bu olay kendimde olmadığım bir sırada meydana gelmiştir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki D.A. ve E.C. ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.