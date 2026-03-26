Kurban Bayramı’na sayılı haftalar kala Kahramanmaraş’ta kurbanlık hareketliliği erken başladı. Vatandaşlar, fiyatların daha da artmasından endişe ederek şimdiden hayvan pazarlarının yolunu tutarken, besiciler de kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya başladı.

Şehir genelinde kurulan hayvan pazarlarında yoğunluk her geçen gün artarken, alıcı ve satıcı arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

KURBANLIKLAR PAZARA İNDİ

Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı hazırlıklarına hız veren vatandaşlar, erkenden kurbanlık seçmeye başladı. Özellikle Kahramanmaraş’ın canlı hayvan pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar alıcı bekliyor.

Besiciler, hayvanlarını pazara getirirken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık bulmak için pazar pazar geziyor.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre bu yıl kurbanlık fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

Küçükbaş kurbanlıklar: 20 bin TL – 45 bin TL

Büyükbaş kurbanlıklar: 270 bin TL’ye kadar

Büyükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatının ortalama 400-450 TL bandında olduğu ifade edilirken, kesim ve parçalama ücretlerinin ise pazarlığa göre değiştiği belirtiliyor.

Uzmanlar, yem maliyetleri ve üretim giderlerindeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor.

PAZARDA KIRAN KIRANA PAZARLIK

Hayvan pazarlarında en dikkat çeken görüntü ise alıcı ve satıcı arasındaki sıkı pazarlıklar oluyor. Vatandaşlar fiyatları düşürmek için yoğun çaba sarf ederken, besiciler maliyetlerin yükseldiğini belirterek fiyatların normal olduğunu savunuyor.

Pazarlarda zaman zaman uzun süren pazarlıklar yaşanırken, bazı alıcılar ise fiyatların daha da artabileceği düşüncesiyle erken alım yapmayı tercih ediyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi



Uzmanlar, bayram yaklaştıkça talebin artacağına dikkat çekerek fiyatların önümüzdeki süreçte daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle erken alım yapan vatandaşların avantajlı olabileceği belirtiliyor.