Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 343 uyuşturucu hap ile 2 kilo 940 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Adreste 2 bin 343 uyuşturucu hap, 874 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

Hafif ticari araçta da arama yapan ekipler, 2 kilo 940 gram esrar buldu.

Bunun üzerine şüpheliler Ş.K. (33) ve M.E. (18) gözaltına alındı.

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA