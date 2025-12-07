Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 23 bin 876 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, şüpheli S.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA