Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.
Demokrasi Parkı içerisinde 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla E.Ö'yü yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Kaynak: Anadolu ajansı