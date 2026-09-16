Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Çelik Köyü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Yemek Sonrası Fenalaştılar

Fabrikada çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından bir süre sonra bulantı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetlerle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

20 İşçi Hastaneye Sevk Edildi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesi değerlendirilen 20 işçi, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.