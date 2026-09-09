Adıyaman'da devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'da devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil, Korupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA