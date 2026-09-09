Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, hafız olan öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

"Bir asırlık çınar olmaya yakın. Hamdolsun son 75 yılda imam hatiplerin kurulmasıyla başlayan ki bu demektir ki imam hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi hakkıyla yaşayabilmek, doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilmek ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış, nice hoca efendiler yetiştirilmiş. O yetişen hocalarımız daha nice insanları irşad etmiş, Rabbimizin kutlu yoluna davet etmiş. Günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleriyle ilgili onlara doğru bilgileri aktarmış. Hamdolsun bu düzgün yol, bu düzgün omurga sayesinde ülkemizde dini sahada aşırılıkların hiç olmamasına vesile olmuş. Radikalliklerin hiçbir zaman bu topraklardan neşet etmemesine vesile olmuşlar, bunu da temin etmişler."

Erdoğan, "Bu vesileyle İlim Yayma Cemiyetimizi kuranları, imam hatiplerin 1951 yılında kurulmasında emeği geçenleri ne kadar hayırlarla yad etsek azdır." diye konuştu.