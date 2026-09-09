Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Bakan Çiftçi burada yaptığı konuşmada, üniversiteler ve öğrenci yurtları ile çevrelerinde risk analizine dayalı gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanıp alınmasını istediklerini belirtti.

Yükseköğretim ile ortaöğretim kız öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik yönünden denetimlere ağırlık verilmesinin önemine vurgu yapan Çiftçi, "Okullarda bu hafta itibarıyla uyum eğitimleri başladı. Önümüzdeki hafta tüm sınıflarda eğitimlerin, öğretimlerin başlayacağını düşünerek, buna da ağırlık vermemizin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev alan özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gerekli tedbirlerin alınması için asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin uygulamalarını artırmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene yaşamış olduğumuz nahoş, sevimsiz hadiselerin bu yıl tekrar yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Hem Şanlıurfa'daki hem de Kahramanmaraş'taki olayların tekerrür etmemesi için şu kritik hafta içerisinde son tedbirleri gözden geçirelim, gerekli tedbirleri alalım. Üniversitelerin, yurtların ve okulların açılmasını göz önünde bulundurarak, özel denetimlere bu konuyu da ilave edelim. Hem ilkokulların, ortaokulların, liselerin etrafında hem üniversitelerin içerisinde, yurtların çevresinde özel denetimlerimizi artıralım."