Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamalarda “Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu üç yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız” dedi.

Deniz üstünü düzenlerken denizin altındaki yılların birikimini de temizlediklerini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koylarımızdaki deniz çayırlarını güvence altına alırken iç körfezimizde yıllar içinde biriken dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu üç yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında iç körfezimizde ortalama 3,4 metrelik su derinliğine ulaşacağız."