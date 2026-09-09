Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden iki kişilik özel bir uçak, seyir halindeyken teknik bir arıza yaşadı. Motor arızası yaşayan uçağın Rize-Artvin Havalimanı / Pazar açıklarında denize acil iniş yapması üzerine bölgede hareketli saatler yaşandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, olay yerine hızla intikal etti. Bölgeye;

1 Sahil Güvenlik gemisi ,

2 Sahil Güvenlik botu ,

1 dalış timi sevk edildi. Bakan Gürlek: "Sanal Şöhret Suç Gelirlerine Perde Olamaz!" İçeriği Görüntüle

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde tespit edilen uçaktaki 2 kişiyi bilinçleri açık bir şekilde güvenle kurtardı.

Sağlık Durumları İyi

Kurtarılan kazazedeler, tedbir amaçlı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kontrolleri yapılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, başarılı operasyonu yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tebrik edildi.