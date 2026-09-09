Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İnegöl ilçesinde suçların önlenmesi, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara; KOM, TEM, Narkotik, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine bağlı toplam 200 personel katıldı.

Yol ve İş Yerleri Titizlikle İncelendi

Denetimler kapsamında hem sabit hem de hareketli yol uygulamaları ile umuma açık iş yerleri eş zamanlı olarak denetlendi:

Trafik ve Yol Denetimleri: Şehir genelindeki noktalarda 354 araç kontrol edilirken, 765 kişinin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sorgulaması yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 13 araç sürücüsüne toplam 42 bin 719 lira para cezası uygulandı.

İş Yerleri Denetimleri: Umuma açık noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde ise 45 iş yeri kontrol edildi ve 647 kişinin UYAP sorgusu alındı. Yapılan kontrollerde 3 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenerek yasal işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin ilçe genelinde huzur ve asayişi sağlamaya yönelik bu tür denetimleri kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.