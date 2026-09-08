Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde ölü bulunan güvenlik korucusuna ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, dün sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir alanda bulunan erkek cesediyle ilgili güvenlik güçlerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma sonucu cesedin güvenlik korucusu Mehmet Sevinç'e ait olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, 'Mehmet Sevinç'in vücudunda ateşli silah ya da kesici aletle yaralanma izine rastlanmamıştır.' ifadesi kullanıldı.

Olayın meydana geldiği bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiği ve şüpheli bir durumun tespit edilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Kişinin cep telefonunda yapılan araştırmada şüpheli olarak değerlendirilebilecek herhangi bir arama, aranma veya mesajlaşmaya rastlanılmadığı, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonucunda hazırlanan ön raporda ölümün intihara bağlı olarak gerçekleştiği şeklinde uzman görüşü bulunduğu anlaşılmıştır. Olay yerindeki mevcut bulgular, kamera çalışmaları, tanık araştırmaları, cep telefonu incelemesi ve ön otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde şahsın intihar etmiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmekte olup, detaylı adli soruşturma halen devam etmektedir.'