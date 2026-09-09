Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.P. yönetimindeki 58 AJ 738 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 42 JB 837 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile B.A.'nın yönetimindeki otomobilde bulunan Ş.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin Hayati Tehlikesi Bulunuyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen araç sürücüleri M.P. ve B.A., ileri tetkik ve tedavileri için Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.