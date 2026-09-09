Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada sergilenen lüks yaşamlar, gösterişli düğünler ve kurgusal mizansenler aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen adli süreçler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, vatandaşların huzurunu bozan bu tür faaliyetlere karşı kararlılık mesajı verdi.

"Sosyal Medya Denetimsiz Bir Alan Değildir"

Toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlara ve suç gelirlerini meşru gösterme çabalarına adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirten Gürlek, son dönemde kamuoyuna yansıyan iki kritik olaya dikkat çekti:

Vanlı Kara Haydar Operasyonu: Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

İstanbul'daki Soruşturma: Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Kapsamlı Mali ve Teknik İncelemeler Sürecek

Cumhuriyet Başsavcılıklarının; emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirten Adalet Bakanı Gürlek, paylaşımların arkasındaki kişilerin, para akışının ve suç bağlantılarının mali ve teknik incelemelerle titizlikle ortaya çıkarılacağını ifade etti. Suç şüphesi barındıran durumlarda gerekli adli işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağının altını çizdi.

Bakan Gürlek, açıklamasını şu net ifadelerle tamamladı: