Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime verilecek olan örnek bir vefa ve dayanışma örneği sergilendi. İlçede bulunan Kaya İsmet Özden Ortaokulu, yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınarak boşaltıldı.

Alınan karar doğrultusunda okulun eğitim faaliyetlerinin, yaklaşık 200 metre mesafede yer alan Ulvi Saime Kaya İlkokulu'nda sürdürülmesine karar verildi.

Öğretmenlerden Büyük Fedakârlık

Taşınma sürecinde öğrencilerin yeni okul ortamında konforlu vakit geçirebilmesi için fedakâr bir harekete imza atıldı. Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemir ve beraberindeki öğretmenler, eski okulun bahçesinde bulunan kameriyeyi sökerek yeni eğitim yuvasının bahçesine taşıdı.

Öğrencilerin teneffüslerde dinlenebileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kameriyenin el birliğiyle yeni yerine yerleştirilmesi, çevrede takdir topladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.