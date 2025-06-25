Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Afşin’in kırsal mahallelerinden Altunelma ve Arıtaş arasında ulaşımı sağlayan 8 kilometrelik arterde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, arterde öncelikle zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildi. Mevcut yolun uzun ömürlü ve konforlu hale gelmesi için altyapı güçlendirilirken, sonrasında ikinci kat sathi kaplama uygulamasıyla arter modern bir görünüme kavuşturuldu.

Yapılan yatırımla birlikte iki mahalle arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, bölge sakinlerinin memnuniyeti de gözle görülür şekilde arttı.

Kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu tür yatırımlarla hem vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırıyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.