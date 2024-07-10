Anız yakma, toprağın üst katmanında bulunan organik maddeyi yok eder. Bu durum, toprağın doğal yapısını bozarak verimliliğini azaltır. Organik maddeler, toprağın su tutma kapasitesini artırır ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar. Anız yakma sonucunda bu faydalar ortadan kalkar.

Yangınlara sebebiyet vererek can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli ve idari işlemler yapılıyor.

Haziran ayında Afşin’de toplam 7 farklı bölgede yangın meydana geldi.

Alimpınar Mahallesi’nde anız yangını ihbarı gelmesi sonucu ekipler harekete geçti. Tarla sahibinin anız yakma işlemi sırasında dikkatsizce yapılan setleme sonucu 20 dönümlük tarlanın yanmasıyla çıkan yangın, hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından Afşin Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bilgilendirilerek, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı ve şahıs gözaltına alındı. Ayrıca şahsa, anız yakma eyleminden dolayı 7.375,80 TL idari para cezası uygulanması için gerekli tutanak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletildi.

Vatandaşlarımızın, anız yakmanın zararları konusunda bilinçlenmesi ve bu tür uygulamalardan kaçınması gerekmektedir. Topraklarımızı koruyarak, daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre için birlikte hareket etmeliyiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)